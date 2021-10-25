شقيقان يكشفان تفاصيل سقوطهما بكمية من الهيروين وسلاحين وذخيرة فى أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف شقيقان تم ضبطهما لحيازتهما كمية من مخدر الهيروين وسلاحيين وذخيرة في أوسيم بمحافظة الجيزة، بالاتجار فى المواد المخدرة، وترويجها بين عملائهما، متخذين من منطقة برطس في أوسيم وكرًا لممارسة نشاطهما.

وذكر المتهمان أنهما يخفيان المضبوطات بمسكنهما تمهيدا لترويجها بين عملائهما، وأشارا إلى تخصصهما في الاتجار بمخدر الهيروين لارتفاع أرباح بيعه، وحيازتهما السلاحين والذخيرة بقصد الدفاع، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

توصلت تحريات الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، والرائد وليد كمال معاون مباحث المركز، إلى اتجار شقيقين بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الهيروين، وترويجها بين عملائهما بدائرة المركز.

تم إخطار اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء عاصم أبو الخير، فكلفا رجال المباحث بسرعة ضبط المتهمين، وعقب الحصول على إذن من النيابة، وتقنين الإجراءات القانونية اللازمة للقبض عليهما، تمكن الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال من القبض عليهما، وبحوزتهما كمية خام من مخدر الهيروين، وتذاكر معدة للبيع، بالإضافة إلى بندقية وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالي، وهاتفين محمول.

بمواجهة المتهمين اعترفا أمام العميد علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، والعقيد مروان مشرف مفتش مباحث مركز أوسيم، بحيازتهما المضبوطات للاتجار بها، والسلاحين والذخيرة بقصد الدفاع، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.