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سلام شهيد.. مقاتلو المستقبل من الكليات العسكرية يرددون السلام لأرواح الشهداء

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 11:03 ص
سلام شهيد.. مقاتلو المستقبل من الكليات العسكرية يرددون السلام لأرواح الشهداء تحية الشهداء
كتب محمد عبد العظيم

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عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد راسخ وأصيل وعرفاناً بتضحيات شهدائها الأبرار، وذلك تحية لأرواح شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن أمن مصر وشعبها العظيم، وخلال عروض الموسيقى العسكرية.

وشاركت مجموعات من طلبة الكلية فى مارش نشيد الجيش، فى أداء متميز وانضباط عسكرى راقى يتقدمهم حملة الأعلام.

ويحضر الرئيس السيسى، حفل تخرج الكليات والمعاهد العسكرية، بحضور كبار رجال الدولة، وعدد من ضيوف مصر من الدول الصديقة والشقيقة، وذلك بمقر الكلية الحربية.

 


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