ريجيم العشرة كيلو فى 10 خطوات.. هيخلصك من الدهون العنيدة خلال أسبوعين

ندى سليم

خسارة وزنك فى وقت قياسى ليس بحلم بعيد إذا كنت تملك إرادة قوية، فما عليك سوى وضع خطة جيدة تحدد خلالها قدر الكيلو جرامات التى ترغب فى خسارتها، مع وضع نظام غذائي صارم يقوم على تناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية التى تساعدك فى رحلة الدايت، ومن بين الحميات الغذائية المتبعة مؤخرًا لدى الكثيرين لاستعادة رشاقتهم، ريجيم العشرة كيلو، وقد تنجح فى خسارة هذا الرقم فى أسبوعين بحد أقصى.

وطبقًا لتقرير نشر فى موقع verywellhealth، فأن ريجيم العشرة كيلو يعتمد على بعض الخطوات التى لابد من الالتزام بها وهى الآتى:

1.الإكثار من تناول الماء بما يعادل 2 لتر يوميًا على الأقل.

2.تناول الكافيين مثل الشاى والقهوة بحذر بمايعادل كوبين فقط يوميًا.

3.إدراج البيض إلى وجباتك فى الإفطار أو العشاء لأنه يعزز شعورك بالشبع والامتلاء.

4.يسمح بتناول منتجات الألبان خالية الدسم دون إضافة آية سكريات.

5.تناول طبق من السلطة الخضراء يوميًا خلال وجبتى الغداء والعشاء.

6.يسمح بتناول الفاكهة منخفضة السعرات الحرارية بحصص محددة مثل الفراولة والتفاح والجوافة.

7.تناول الأسماك والمأكولات البحرية خلال وجباتك اليومية لأنها تزيد من عملية التمثيل الغذائي وبالتالى تساعدك على حرق الدهون.

8.تجنب تناول اللحوم الدسمة واستبدالها بأخرى مشوية او مسلوقة.

9.ممارسة التمارين الرياضية مثل المشى لمدة 40دقيقة يوميًا.

10.تجنب الأطعمة المصنعة والعصائر المحلاة بالسكر.