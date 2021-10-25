اليوم السابع
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رئيس الوزراء يلتقى وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى..صور

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 07:03 م
رئيس الوزراء يلتقى وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى..صور رئيس الوزراء يلتقى وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، خلال زيارته لباريس.

 

والتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمقر رئاسة الوزراء الفرنسية، جون كاستيكس، رئيس وزراء فرنسا، بحضور الوزراء أعضاء الوفد المصرى، وسفير مصر فى باريس. 

 

واستهل رئيس الوزراء الفرنسى اللقاء بالإعراب عن سعادته باستقبال رئيس وزراء مصـــر والوفد المرافق له، لا سيما وأنه تشرف فى ديسمبر الماضى باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى جلسة مباحثات مهمة للغاية، خلال زيارته التى أجراها لفرنسا.

 

وأضاف كاستيكس، أن مصر دولة محورية، وذات حضارة عظيمة، وفرنسا حريصة جدًا على علاقات التعاون مع مصر، مضيفًا أن زيارة الرئيس السيسى لفرنسا فى ديسمبر الماضى كانت لها نتائج إيجابية جدًا، خاصة على صعيد حجم الالتزام غير المسبوق من جانب فرنسا بحزمة تمويل مشروعات فى مصر تبلغ قيمتها حوالى ٨ مليارات يورو، مؤكدًا فى هذا الصدد أن الجانب الفرنسى سيتقدم قريبًا بكافة التفاصيل المتبقية المتعلقة بعرض إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق. 

 

وعقّب الدكتور مدبولى مؤكدًا أن مصر أصبحت تعتمد بشكل كبير على الشركات الفرنسية فى مجال إنشاء وإدارة وسائل النقل الجماعى مثل المونوريل، والقطار الكهربائى الخفيف، ومترو الأنفاق، هذا فضلًا عن مشروعات شركة شنايدر فى مجال الكهرباء، والشركات الأخرى العاملة فى مجال الطاقة المتجددة والنقل، وأننا سعداء بهذه الشراكة التى تفيد البلدين. 

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مصر وفرنسا

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

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