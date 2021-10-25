دول إيبيروأمريكا والدوري الإسباني ينظمون مسابقة للثقافة الكروية في الإسكندرية

كتبت: هناء أبو العز

في إطار فعاليات الأسبوع الإيبيروأميريكي بالإسكندرية الذي يقام في الفترة بين 19 و28 أكتوبر 2021 ، تنظم 15 سفارة من دول إيبيروأميريكا الممثلة في مصر، بالتعاون مع رابطة الدوري الإسباني لاليجا، مسابقة تتيح لأي مصري اختبار معلوماته عن ثقافة هذه البلاد الناطقة بالإسبانية والبرتغالية وعالم كرة القدم.

والمسابقة عبارة عن اختبار معرفة مكون من 35 سؤالًا حول الثقافة وكرة القدم في إيبيرو أميركا، وهي متاحة لجميع المصريين، بحثا عن 10 فائزين، وسيجد المتسابقون في هذا الاختبار أسئلة تتعلق بأفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، من أصول إيبيروأمريكية، وفرق لاليجا والمدن والوجهات السياحية المشهورة عالميًا.

سيحصل الفائزون العشرة على مجموعة من هدايا مشجعي لاليجا، ومن بينها نسخ من قاموس كرة القدم الذي نشرته لاليجا، بالتعاون مع سفارة إسبانيا ومعهد ثربانتيس، والمتسابق الذي سيجيب بشكل أسرع وبأكبر عدد من الإجابات الصحيحة، سيحصل على كرة لاليجا الرسمية، كما سيجري استقبال أبطال المسابقة في السفارة الإسبانية بالقاهرة، حيث سيحصلون على الجوائز وشهادة تقدير.

تكافئ المسابقة السرعة والإجابات الصحيحة، بحيث يصبح أول 10 متسابقين قدموا اجاباتهم الصحيحة بنسبة 30/35 هم الفائزون.

و علق سفير إسبانيا، رامون خيل كاساريس على المسابقة قائلاً: "كرة القدم في أمريكا اللاتينية هي ظاهرة توحد جميع البلدان ، وتفرز أيضًا أفضل المواهب في جميع أنحاء العالم".

كما علق سفير المكسيك وعميد سفراء أمريكا اللاتينية ، أوكتافيو تريب: "يهدف هذا النشاط إلى تقريب إيبيروأميريكا من الشباب المصري المهتم بالثقافة وكرة القدم".

"القيم الرياضية التي تجلبها كرة القدم تساعدنا على إقامة علاقات أوثق بين البلدان. لغة كرة القدم هي لغة مشتركة بين الجميع". كانت هذه كلمات السفيرة البرتغالية مانويلا فرانكو.

وقال خوان فوينتيس، مندوب لاليجا في مصر: "يسعد لاليجا التعاون مع هذه المبادرة، أخذا في الاعتبار عدد اللاعبين اللاتينيين في إسبانيا، والعلاقة بين لاليجا والشعب المصري".

يشار إلى أن المسابقة قائمة حتى 28/10/2021 وعلى من يرغب في المشاركة تحميل الاستبيان الذي سينشر على شبكات التواصل الاجتماعي للسفارات اعتبارا من يوم 24/10/2021 الساعة 12.00 ، وإرساله مصحوباً بالإجابات إلى عنوان البريد الإلكتروني المبين في الاستبيان.

يمكن الرجوع إلى الإنترنت لتعديل الإجابات ، فالفكرة ليست أن المشاركين يعرفون الإجابات عن ظهر قلب ، بل بالأحرى أنهم سيبحثون عن معلومات عن بلاد إيبيروأميريكا لتزداد معارفهم حول هذه البلاد.

والسفارات المشاركة هي: الأرجنتين وإسبانيا والإكوادور وأوروجواي والبرازيل وبنما وباراجواي وبيرو والبرتغال وتشيلي وجمهورية الدومينيكان وجواتيمالا وفنزويلا وكولومبيا والمكسيك