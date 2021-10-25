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تمركز 3 سيارات إطفاء بمحيط حريق مصنع المرج لأعمال التبريد.. صور

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 03:34 م
تمركز 3 سيارات إطفاء بمحيط حريق مصنع المرج لأعمال التبريد.. صور تمركز سيارات الإطفاء بمحيط حريق مصنع المرج
كتب: عبد الرحمن سيد

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تتمركز 3 سيارات إطفاء بمحيط حريق مصنع مناديل على مساحة ألف متر في منطقة بمؤسسة الزكاة التابعة للمرج، بعدما تمكن رجال الحماية المدينة بالقاهرة، من السيطرة عليه وذلك للقيام بعمليات التبريد تحسبًا لاندلاع الحريق مرة آخرى.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا باندلاع حريق مصنع في منطقة مؤسسة الزكاة في المرج، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان، وتمت السيطرة على الحريق.
 
حريق مصنع فى المرج (1)
حريق مصنع فى المرج (1)

حريق مصنع فى المرج (2)
حريق مصنع فى المرج (2)

حريق مصنع فى المرج (3)
حريق مصنع فى المرج (3)

حريق مصنع فى المرج (4)
حريق مصنع فى المرج (4)
 
 

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حريق مصنع فى المرج

حريق المرج

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