تليجراف: الأمير تشارلز وزوجته يزوران مصر والأردن في جولة رسمية نوفمبر المقبل

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "بلفاست تليجراف" البريطانية أن أمير ويلز، الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، دوقة كورنوال سيسافران إلى الأردن ومصر في الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، في أكبر جولة خارجية لهما منذ بدء الوباء.



زيارة الأمير تشارلز وكاميلا لمصر فى نوفمبر

وقال القصر الملكى إن الحكومة طلبت من تشارلز وكاميلا زيارة الأردن ومصر وسيقومان بجولة في البلدين من 16 إلى 19 نوفمبر.

وقال كريس فيتزجيرالد ، نائب السكرتير الخاص للأمير ، إن تغير المناخ سيكون أحد الموضوعات الرئيسية للزيارة ، وستشمل القضايا الأخرى الحوار بين الأديان ، وتمكين المرأة والجهود المبذولة للحفاظ على التراث الثقافي.

وأضاف فيتزجيرالد: "الجولة الملكية الأولى منذ ما يقرب من عامين ستأتي في لحظة مهمة في علاقة المملكة المتحدة مع كلا البلدين. سيسافر أصحاب السمو الملكي أولاً إلى الأردن ، حيث سيحتفلان بالذكرى المئوية للأردن و 100 عام من العلاقة الثنائية بين المملكة المتحدة والأردن."

وأضافت الصحيفة أن زيارة أصحاب السمو الملكي إلى مصر تأتى في الوقت الذي تتولى فيه المملكة المتحدة رئاسة مؤتمر المناخ الدولى Cop26 وتم ترشيح مصر لتولي رئاسة Cop27 في عام 2022.

وقال "في هذا العقد الحاسم للعمل المناخي ، من المتوقع أن تشهد الأشهر الـ 12 المقبلة تعاونًا كبيرًا بين المملكة المتحدة ومصر. في الواقع ، ستركز كلتا الزيارتين بشكل كبير على معالجة أزمة المناخ ".

وأضافت الصحيفة أن العائلة المالكة لها علاقات وثيقة مع العديد من العائلات الحاكمة في الشرق الأوسط بما في ذلك الأردن.

وأضافت الصحيفة أن دوقة كامبريدج كانت "تحب" العيش في الأردن عندما كانت طفلة صغيرة ، وفقًا لزوجها ، دوق كامبريدج ، بعد انتقال والدها مايكل ، الذي كان يعمل في إدارة الخطوط الجوية البريطانية في ذلك الوقت ، إلى العاصمة عمان في عام 1984 للعمل وأخذ عائلته .