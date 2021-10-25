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تعرف على أعداد كنائس مصر × 7 سنوات

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 07:20 م
تعرف على أعداد كنائس مصر × 7 سنوات كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت الكنائس المصرية حالة من الانتعاش الكبير خلال أخر 7 سنوات، وتمثل ذلك فى العلاقة بين الكنيسة والمجتمع حيث شهدت زيارة أول رئيس مصرى لحضور قداس وكان فى افتتاح الكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة فى 6 يناير عام 2016، وكذلك توجيه الرئيس بتحمل الدولة تكلفة إنشاء كنائس للطوائف المسيحية فى المدن الجديدة، إلى جانب المساجد والمدارس والحضانات.

 

وخلال السطور التالية ننشر أعداد كنائس مصر خلال 7 سنوات:

وفى عام 2016، صدر القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن بناء وترميم الكنائس بعد موافقة مجلس النواب عليه، وبموجبه وصل عدد الكنائس التى تم توفيق أوضاعها إلى بلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى شهر أبريل الماضى إلى 1882 كنيسة ومبنى تابعًا مقسمة ما بين 1077 كنيسة و805 مبانى مقسمة ما بين كنائس أرثوذكسية وكاثوليكية وإنجيلية.

 

وبلغ عدد الكنائس التى تم ترخيصها خلال الـ 200 عام الأخيرة للطائفة الإنجيلية 500 وتقدمت الطائفة للجنة تقنين الأوضاع بألف وسبعين كنيسة وبيت مؤتمرات منهم 335 كنيسة تم تقنينهم فى 3 أو 4 سنين مقابل 500 تم تقنينها فى 200 سنة.

 

وأكدت الكنيسة الكاثوليكية أنها مرت بزمن شهد صعوبات فى تراخيص الكنائس، وحاليا هناك سهولة وتقنين للأمور، ويوجد اتجاه جيد جدا فى الدولة لوضع كل ما هو غير عام تحت الرقابة.


الكنيسه الارثوذكسيه

الكنيسه الكاثوليكيه

الكنيسه الانجيليه

كنائس مصر

افتتاح الكاتدرائيه

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