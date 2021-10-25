اليوم السابع
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تحرير 10064 مخالفة لمواطنين بسبب عدم ارتداء الكمامة الواقية من كورونا

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 12:05 م
تحرير 10064 مخالفة لمواطنين بسبب عدم ارتداء الكمامة الواقية من كورونا ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط (10064) شخصا، لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (10028)، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال عدد (36) لعدم سداد الغرامة المقررة، وتحرير (1042) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق، وضبط (268) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات (1670) أرجيلة.

 

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

 

 


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