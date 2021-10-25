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تأجيل محاكمة 7 عاطلين بتهمة خطف رجل وزوجته بسبب خلافات مالية

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 12:17 م
تأجيل محاكمة 7 عاطلين بتهمة خطف رجل وزوجته بسبب خلافات مالية هيئة المحكمة
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الحميد همام، وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام، تأجيل محاكمة 7 عاطلين بتهمة خطف رجل وزوجته لسرقتهما بالإكراه، لجلسة 13 نوفمبر المقبل.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من شخص وزوجته أفادا فيه بتعرضها للخطف على يد 7 أشخاص وسرقتهما بالاكراه‘ بسبب خلافات مالية بينهم، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات وجود خلافات مالية بين المجنى عليهما والمتهمين، حيث استدرج المتهمين المجنى عليهما إلى شقة وقاموا بخطفهما وسرقتهما بالإكراه، وتم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة التى قررت حبسهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات.


جنايات القاهرة

عقوبة الخطف

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