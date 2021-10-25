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بعد إحالته للمفتى.. الحكم على بهاء كشك الذراع اليمنى لهشام عشماوى اليوم

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 08:00 ص
بعد إحالته للمفتى.. الحكم على بهاء كشك الذراع اليمنى لهشام عشماوى اليوم المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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تنطق الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بطرة، بحكمها على الإرهابى بهاء كشك الذراع اليمنى للإرهابي هشام العشماوى والمرحل معه من ليبيا، و2 آخرين بعد إحالة أوراقهم الجلسة الماضية لفضيلة المفتى، لأخد الرأى الشرعى فى إعدامهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

ووجه للمتهمين العديد من التهم منها ارتكاب جرمية تمويل جماعة إرهابية بان أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.

ومن ضمن الإرهابيين المتورطين فى تكوين خلية المرابطين الإرهابية المتوفيين الإرهابى هشام عشماوى والإرهابى عمر رفاعى سرور والإرهابي عماد الدين عبد الحميد.

 

 


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قضايا الارهاب

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