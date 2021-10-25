انقلاب سيارة نقل محملة بالسكر من أعلى كوبري الهضبة بأسيوط

أسيوط-هيثم البدري

انقلبت سيارة نقل محملة سكر تحمل رقم "٩٢٧٤ ي ر د"، وذلك من أعلى كبرى الواصل لمدينة الهضبة بدون إصابات، بينما تضمن الحادث سقوط الحمولة من أعلى الكبرى وتقدر الحمولة بـ50 طن سكر.

تلقى اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط ، إخطارا من مأمور قسم أول أسيوط يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل محملة بالسكر، وبالانتقال تبين صحة البلاغ وتبين انقلاب سياره نقل محملة سكر تحمل رقم ٩٢٧٤ ي ر د، وذلك من أعلى كبرى الواصل إلى مدينة الهضبة بدون إصابات، بينما تضمن الحادث سقوط الحمولة من أعلى الكبرى وتقدر الحموله 50 طن سكر، وتم التعامل مع الحمولة بمعرفة صاحب السيارة والشركة الخاصة بذلك وجاري المتابعه وتسيير حركة المرور.