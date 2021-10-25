اليوم.. انتهاء المرحلة الأولى من اختبارات وظائف الفنيين بالسكة الحديد

كتب رضا حبيشى

تنهى هيئة السكة الحديد اليوم الاثنين اختبارات الفنيين المتقدمين لمسابقة الوظائف الأكبر فى تاريخها التى أعلنت عنها خلال أغسطس الماضى، والتي أجريت فى مركز تقييم القدرات والمسابقات بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بمدينة نصر دون تدخل من الهيئة فى طبيعة وأسئلة هذه الاختبارات أو اختيار المجتازين للاختبارات.

وتنتهى اليوم الاختبارات للمتخلفين عن مواعيدها التي تمت خلال الفترة من 16 حتى 23 أكتوبر ، كما تجرى اختبارات المتقدمين لوظائف مهندسين خلال الفترة من 27 حتى 30 نوفمبر على أن تجرى الاختبارات للمتخلفين عن المقابلات يوم 2 ديسمبر.

كانت هيئة السكة الحديد حددت أيام لاختبارات كل مجموعة من المتقدمين للوظائف الشاغرة وكذلك المتقدمين من كل منطقة من مناطق هيئة السكة الحديد الـ 6، وقامت بإرسال مواعيد المرحلة الأولى من اختبارات المتقدمين لهذه الوظائف فى رسائل عبر الواتس آب على الأرقام المسجلة فى استمارات التقدم للوظائف من قبل الراغبين فى شغلها.

وتلى المرحلة الأولى من الاختبارات اختبارات طبية واختبارات نفسية بجهاز العمل النفسى التابع للقوات المسلحة وتنتهى باختبارات فى معهد ضباط الصف بالقوات المسلحة، من أجل اختيار وتعيين 1750 مهندس وفنى من بين أكثر من 50 ألف متقدم لهذه المسابقة.