النيابة تطلب تحريات حول مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين 10 مسجلين بالإسكندرية

الإسكندرية: أسماء على بدر

قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب مشاجرة بين 10 مسجلين بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة، والتحفظ علي الأسلحة التى ضبطت بحوزتهم، وحجز المتهمين علي ذمة التحقيقات بتهمة حيازة أسلحة بيضاء وإتلاف سيارة ودراجة بخارية.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط المباحث، يفيد برصد مقطعى فيديو عقب تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر بأحدهما قيام مجموعة من الأشخاص بالتشاجر وبحوزتهم أسلحة بيضاء والتعدى على بعضهم، والآخر يتضمن استغاثة سيدة للإفراج عن زوجها وابنها لضبطهما فى مشاجرة بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية.

وبالمعاينة والفحص تبين أنه بتاريخ 22/10/2021 تبلغ لقسم شرطة كرموز، بوجود مشاجرة بدائرة القسم بين كلٍ من طرف أول 5 أشخاص من بينهم "زوج ونجل صاحبة الفيديو المشار إليها "جميعهم لهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض، وطرف ثان 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم قطعتى سلاح أبيض، والطرفان مقيمان بالمنطقة محل البلاغ.

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة البيضاء المشار إليها وبمواجهتهم أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان بالضرب بالأسلحة البيضاء المشار إليها دون حدوث إصابات، كما تبين حدوث تلفيات بسيارة ودراجة نارية تصادف وجودهما بمحل الواقعة، وبسؤال مالكيها إتهما طرفى البلاغ فى التسبب فى حدوث التلفيات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.