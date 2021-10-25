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المعمل الجنائي: ماس كهربائي وراء اندلاع النيران داخل شقة سكنية في المطرية

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 11:15 م
المعمل الجنائي: ماس كهربائي وراء اندلاع النيران داخل شقة سكنية في المطرية حريق_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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كشف تقرير المعمل الجنائى المبدئى، حول واقعة نشوب حريق شب فى شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المطرية، أن سبب الحريق هو ماس كهربائى نتيجة زيادة الأحمال، وأنه لا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

 

وكان رجال الحماية المدنية، تمكنوا من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المطرية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع اى اصابات.

 

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى المطرية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.


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عين شمس

اخبار الحوادث

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