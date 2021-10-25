اليوم السابع
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المعمل الجنائى يحدد أسباب حريق شقة فيصل وجهات التحقيق تستعلم عن حالة المصابة

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 05:00 ص
المعمل الجنائى يحدد أسباب حريق شقة فيصل وجهات التحقيق تستعلم عن حالة المصابة حريق شقة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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يعمل رجال المعمل الجنائى فى الجيزة، على إعداد تقرير بشأن فحص آثار حريق شقة سكنية داخل عقار بمنطقة فيصل؛ لتحديد أسباب الحادث، ومصدر اشتعال النيران.
 
وطلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق؛ للوقوف على ظروفه وملابساته، كما طلبت تقرير الأدلة الجنائية، واستعمت لأقوال مالك الشقة التى تعرضت للحريق.
 
واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية، لسيدة تحمل جنسية دولة أفريقية أصيبت في الحريق، وطلبت تقرير طبى وافً حول حالتها.
 
وكانت غرفة عمليات الجيزة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل عقار بشارع فيصل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين نشوب حريق داخل شقة بالطابق الثالث بعقار مكون من 5 طوابق ونجح رجال الإطفاء فى إخماده.
 
وتبين إصابة سيدة تحمل جنسية دولة أفريقية وتم نقلها إلى مستشفى الهرم لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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امن الجيزة

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