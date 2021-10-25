المديرة الإقليمية للإيفاد عن "حياة كريمة": مبادرة رائدة لسكان الريف.. فيديو

كتبت: هند المغربي

أشادت دينا صالح، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدني وشمال أفريقيا وأوروبا، بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد IFAD "، التابع للأمم المتحدة با لمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" قائلة: "هي إحدى المبادرات الهامة والرئيسية التي تدعم أهداف صندوق التنمية الزراعية للأمم المتحدة الإيفاد، وهى مبادرة تنموية متكاملة لسكان الريف". جاء ذلك خلال حوارها لجريدة اليوم السابع.

وأضافت صالح: تعد المبادرة نموذجا رائدا، وأوجه تحية للحكومة بالإعلان عن هذا النموذج التنموى المتكامل لسكان الريف، مشيرة الى ان الايفاد تعمل في الرؤية نفسها التي تعمل بها المبادرة حيث يعمل صندوق الايفاد في 30 قرية في صعيد مصر من خلال مشروعات تنموية لذات الهدف التي تعمل به مبادرة " حياة كريمة " مؤكدة" ندعم بقوة المبادرة وعلى استعداد كامل للعمل اكثر واكثر مع الحكومة المصرية لتوسيع اطار التنمية المتكاملة والمستدامة .