اليوم السابع
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المتهم بسرقة الشقق فى حلوان: "براقب المكان قبل ما أسرقه بكسر الكالون"

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 04:00 ص
المتهم بسرقة الشقق فى حلوان: "براقب المكان قبل ما أسرقه بكسر الكالون" سرقة شقة ، أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أدلى عاطل متهم بسرقة محتويات الشقق في منطقة حلوان، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال المتهم إنه تخصص في سرقة الشقق السكنية بعد مراقبتها والتأكد خلوها من أصحابها .

وأضاف المتهم في التحقيقات، أنه ارتكب اكثر من واقعة سرقة لمحتويات الشقق بأسلوب "كسر الكالون"، وبيع المسروقات لأحد التجار على علم بأنها حصيلة مسروقات.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (عامل، مقيم بدائرة القسم) بأنه عقب عودته لمسكنه اكتشف كسر كالون باب الشقة وسرقة (هاتفى محمول، جهاز لاب توب ) وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود آثار عنف بباب الشقة، وبعثرة بمحتوياتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبـة أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عنصر إجرامى مقيم بدائرة القسـم "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الكالون"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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