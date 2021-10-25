المؤبد لعاطل قتل شابا بسبب خلافات بينهما في المرج

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، وذلك بتهمة قتل شاب بسبب خلافات الجيرة عمدا، والشروع في قتل آخر، بسلاح نارى، في منطقة المرج.

وتبين من قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة، أن المتهم قام بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، حيث عقد العزم وبيت النية لقتله، وأعد لذلك سلاحا ناريا، وتوجه إلى منزل الضحية، وبمجرد رؤيته المجنى عليه أطلق النار عليه، فسقط على الأرض غارقا فى دمائه وفارق الحياة قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح النارى المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات معه.