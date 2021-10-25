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القضاء الأعلى يعلن قبول طلبات تعيين إناث بدرجتى رئيس محكمة "ب" وقاض بالمحاكم الابتدائية

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 05:16 م
القضاء الأعلى يعلن قبول طلبات تعيين إناث بدرجتى رئيس محكمة "ب" وقاض بالمحاكم الابتدائية دار القضاء العالى - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - علاء رضوان

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قرر المجلس القضاء الأعلى، قبول طلبات تعيين عدد من الإناث في القضاة بدرجتي رئيس محكمة "ب"، وقاض بالمحاكم الابتدائية من الدرجتين المناظرتين بهيئتي النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وبشرط للتعيين في هذه الوظائف.
 
وحدد المجلس الشروط المطلوبة بالإضافة الى الشروط العامة المنصوص عليها قانونا وهى:
 
1- ألا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن تقدير جيد.
 
2- أن تشغل المتقدمة إحدى الوظائف التالية:
 
- رئيس نيابة من الفئة "ب" بهيئة النيابة الإدارية أو مستشار مساعد من الفئة "ب" بهيئة قضايا الدولة للتعيين في وظيفة رئيس محكمة "ب" بالمحاكم الابتدائية.
 
- وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتاز أو وظيفية نائب بهيئة قضايا الدولة للتعين في وظيفية قاض بالمحاكم الابتدائية.
 
3- ألا يقل عمرها عن 30 عاما ولا يزيد عن 40 عاما.
 
4- ألا يكون وقع عليها جزاءات تأديبية.
 
5- اجتياز المقابلة الشخصية أمام مجلس القضاء الأعلى
 
وتكون المقابلة بالحضور شخصيا للامانة العامة لمجلس القضاء الأعلى بدار القضاء من 6 إلى 15 نوفمبر لسحب الملف ويتم تقديم الملف في ذات الأمانة من 20 نوفمبر إلى 9 ديسمبر.
 

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