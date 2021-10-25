القبض على لصوص أغطية بالوعات الصرف الصحى فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من إلقاء القبض على لصوص أغطية بالوعات الصرف الصحي بمنطقة حي شرق مدينة سوهاج، وذلك عقب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتحرير محضر إدارى رقم 5616 بسرقة أغطية الصرف الصحي، وتم ضبط المتهمين مرتكبي الواقعة.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، مضيفا أنه تم التعرف على اللصوص من خلال فيديو تم نشره بمواقع التواصل الاجتماعي، يوضح كيفية قيام مرتكبي الحادث بالسرقة.

وأكد أن هناك تعاون تام مع مديرية أمن سوهاج للقبض على لصوص أغطية بالوعات الصرف الصحي، والتي تعرض حياة المواطنين للخطر.

وناشد "رئيس مياه سوهاج" المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، ونشر الفيديوهات التي تساعد في القبض على اللصوص، بهدف التصدي لتلك الظاهرة للحفاظ على سلامة المواطنين.