اليوم السابع
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القبض على شخصين لسرقتهما موقع تحت الإنشاء فى المرج

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 03:08 م
القبض على شخصين لسرقتهما موقع تحت الإنشاء فى المرج قوة أمنية- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين في المرج، لاتهامهما بسرقة موقع تحت الإنشاء، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات. 
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين مقيمان في المرج بالقاهرة، وبحوزتهما سيارة ملك والد أحدهما حال شروعهما فى سرقة وحدات الكنترول الخاصة بالمصاعد الكهربائية من داخل موقع تحت الإنشاء "تابع لإحدى الشركات" بالتجمع الأول.
 
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا أنهما قاما بسرقة 2 كنترول مصعد و8 وحدة UBS وعلبة صيانة، و6 وحدات كنترول تحكم فى المصعد بأسلوب "المغافلة" من داخل إحدى العقارات تحت الإنشاء، التابعة لذات الشركة بالمنطقة، وقيامهما بالتصرف فيها وبيعها لمدير محل لقطع غيار المصاعد مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون مقابل مبلغ مالى.
 
وتم بإرشادهما ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء "مالك شركة المصاعد"، تعرف على المضبوطات وأقر بأنها خاصة بالشركة ملكه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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