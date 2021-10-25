الرئيس السيسي للضباط الخريجين: "عليكم مسئولية لإعداد وتجهيز وتوعية المجندين"

كتب محمد عبد العظيم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يقدم التهنئة لأسر الطلاب الخريجين، متابعا: "بقدم التهنئة للأسر وبقول مبروك بعد فترة طويلة من البناء والإعداد ثم أثناء فترة الكلية بكل ما تحمله من جهد وبذل".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية موجها حديثه للضباط الخريجين:"دى مرحلة جديدة للطلاب والضباط .. مرحلة جديدة خالص.. هتكونوا مسئولين عن رجال معكم والمسئولية عن أنفسكم.. ودى مهمة كبيرة جدا ومسئولية كبيرة.. مسئول عن إعداد وتجهيز وتوعية.. تستغرب وتقولي "توعية".. طبعا التوعية.. بيجى ابن من أبناء مصر يعقد في الجيش سنة ولا اتنين ولا تلاتة.. وبالتالي مسئولين أمام ربنا والشعب المصرى أن نجهزه ونخلى بالنا منهم ونعدهم الإعداد الجيد".