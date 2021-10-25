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الرئيس السيسي: حروب الجيل الرابع والخامس مبنية على الفهم والوعى الحقيقى

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 11:40 ص
الرئيس السيسي: حروب الجيل الرابع والخامس مبنية على الفهم والوعى الحقيقى الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية الوعي، قائلا: "مهمة خطيرة جدا إنك تبقا مسؤول عن إعداد إنسان، لو ما انتبهتش حياته تبقا في خطر..الوعي علشان تقدر توعي غيرك لازم إنت تكون واعي قوى، مش مطلوب منك انك متبقاش منتبه لكل شيء وقراءاتك علشان كمان تبقا فاهم كويس وعلشان تقوم بالدور ده على كافة المستويات".

وأضاف الرئيس خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية: "الحروب الجديدة والجيل الرابع والخامس كلها مبنية على التعامل مش بالسلاح بس، لكن السلاح التاني هو الفهم الوعي الحقيقي بعيدا عن الجهل والوعي الزائف".

ووجه الرئيس حديثه لخريجي الكليات العسكرية: "بذلنا جهدا معاكم ككلية وقوات مسلحة لكل الخريجين والخريجات، لكن انتم كمان تكملوا تأهيلكم وإعدادكم لأنفسكم بالإضافة الى تأهيل القوات المسلحة والشرطة".

وفى نهاية كلمته حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيه التحية والشكر لأهالي طلبة وطالبات الكليات العسكرية قائلا: "بهنئ الأسر ومتشكرين، وربنا يحفظ ولادنا والجيش والشرطة من كل مكروه وسوء".

 


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