اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 أكتوبر 2021 12:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الجنايات تدرج بهاء كشك حارس هشام عشماوى و2 آخرين على قوائم الإرهاب

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 12:01 م
الجنايات تدرج بهاء كشك حارس هشام عشماوى و2 آخرين على قوائم الإرهاب الإرهابى بهاء كشك- أرشيفية
كتب: إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى والمنعقدة بطره، بالإعدام شنقا لبهاء كشك حارس الإرهابى هشام العشماوى والمرحل معه من ليبيا، و2 آخرين، بـ"خلية المرابطين الإرهابية"، وإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أحمد صبحى عباس وأحمد مصطفى.
 
ووجه للمتهمين العديد من التهم منها ارتكاب جريمية تمويل جماعة إرهابية بان أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.
 
ومن ضمن الإرهابيين المتورطين فى تكوين خلية المرابطين الإرهابية المتوفيين الإرهابى هشام عشماوى والإرهابى عمر رفاعى سرور والإرهابي عماد الدين عبد الحميد.
 
 

الارهابى بهاء كشك

حارس هشام عشماوى

اخبار الحوادث المستشار محمد السعيد الشربينى

الجنايات

بهاء كشك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة