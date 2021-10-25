الجنايات تدرج بهاء كشك حارس هشام عشماوى و2 آخرين على قوائم الإرهاب

كتب: إيهاب المهندس

قضت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى والمنعقدة بطره، بالإعدام شنقا لبهاء كشك حارس الإرهابى هشام العشماوى والمرحل معه من ليبيا، و2 آخرين، بـ"خلية المرابطين الإرهابية"، وإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أحمد صبحى عباس وأحمد مصطفى.

ووجه للمتهمين العديد من التهم منها ارتكاب جريمية تمويل جماعة إرهابية بان أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.

ومن ضمن الإرهابيين المتورطين فى تكوين خلية المرابطين الإرهابية المتوفيين الإرهابى هشام عشماوى والإرهابى عمر رفاعى سرور والإرهابي عماد الدين عبد الحميد.