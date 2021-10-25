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الجريدة الرسمية تنشر أحكام الدستورية العليا في 11 دعوى قضائية

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 02:18 م
الجريدة الرسمية تنشر أحكام الدستورية العليا في 11 دعوى قضائية المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين أحكام جلسة المحكمة الدستورية العليا، المنعقدة بتاريخ 9 أكتوبر 2021.
 
صدر الأحكام برئاسة المستشار سعيد مرعى، وعضوية المستشارين محمد خيري طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم، والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا، وعلاء الدين أحمد السيد "نواب المحكمة"، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين، ومحمد ناجى عبد السميع أمين السر.
 
أصدرت المحكمة حكمها في 11 دعوى قضائية نظرت أمامها وهي: 4 دعاوى دستورية قوانين، و2 تنازع و3 دعاوى منازعة تنفيذ، و2 دعوى تفسير أحكام.
 
 
 

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