اليوم السابع
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الإثنين، 25 أكتوبر 2021 12:29 م
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التوصل لهوية شابين لقيا مصرعهما فى حادث تصادم بالواحات البحرية

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 12:28 م
التوصل لهوية شابين لقيا مصرعهما فى حادث تصادم بالواحات البحرية حادث تصادم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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توصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لهوية شابين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بالواحات البحرية، حيث تبين أنهما كلا من "ع.ن"، و"ع.م"، يقيمان بقرية تابعة للواحات البحرية، كانا يستقلان دراجة بخارية، وإصابة "ع.ر" سائق سيارة ربع نقل، وسيدتين.

ونقل رجال المباحث المصابين إلى مستشفى الواحات المركزي، وإيداع المتوفيين بثلاجة المستشفى لحين إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بدفنهما.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم بالواحات البحرية، انتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية يستقلها شابين لقيا مصرعهما، وسيارة ربع نقل أصيب 3 من مستقليها، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.


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