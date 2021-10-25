التوصل لهوية شابين لقيا مصرعهما فى حادث تصادم بالواحات البحرية

كتب بهجت أبو ضيف

توصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لهوية شابين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بالواحات البحرية، حيث تبين أنهما كلا من "ع.ن"، و"ع.م"، يقيمان بقرية تابعة للواحات البحرية، كانا يستقلان دراجة بخارية، وإصابة "ع.ر" سائق سيارة ربع نقل، وسيدتين.

ونقل رجال المباحث المصابين إلى مستشفى الواحات المركزي، وإيداع المتوفيين بثلاجة المستشفى لحين إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بدفنهما.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم بالواحات البحرية، انتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية يستقلها شابين لقيا مصرعهما، وسيارة ربع نقل أصيب 3 من مستقليها، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.