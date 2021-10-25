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الإعدام شنقا لـ بهاء كشك حارس الإرهابى هشام عشماوى و2 آخرين بخلية المرابطين

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 11:39 ص
الإعدام شنقا لـ بهاء كشك حارس الإرهابى هشام عشماوى و2 آخرين بخلية المرابطين هيئة المحكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قضت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بطرة، بالإعدام شنقا لبهاء كشك حارس الإرهابى هشام العشماوى والمرحل معه من ليبيا، و2 آخرين، بـ"خلية المرابطين الإرهابية".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

ووجه للمتهمين العديد من التهم منها ارتكاب جريمية تمويل جماعة إرهابية بأن أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.

ومن ضمن الإرهابيين المتورطين فى تكوين خلية المرابطين الإرهابية المتوفيين الإرهابى هشام عشماوى والإرهابى عمر رفاعى سرور والإرهابي عماد الدين عبد الحميد.


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