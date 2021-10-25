الأمن العام يضبط 172 قطعة سلاح وينفذ 62 ألف حكم خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 172 قطعة سلاح نارى، 275 قضية مخدرات وتنفيذ 62691 حكما قضائيا متنوعا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (9) قطع سلاح نارى وأبيض بحوزة عدد من المتهمين، وضبط (19) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (20) متهم "لـعدد 5 منهم معلومات جنائية"، وضبط (8) متهمين ومراقبين هاربين فى قضايا متنوعة، وتنفيذ (5367) حكما قضائيا متنوعا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية) مستقلاً سيارة نقل محمل عليها عدد (84 أسطوانة بوتاجاز تجارية مدعمة سعة 25 كيلو جرام) قبل بيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المقرر بدائرة قسم شرطة باب شرقى.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية في ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لتجميد المواد الغذائية، بدائرة قسم شرطة الدخيلة) لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وتم ضبط (731 كيلو جرام من اللحوم والدواجن وأجزائها داخل عبوات بدون بيانات وبها تغير فى خواصها الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى).

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (2977) قضية متنوعة.

ونجحت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط (3747) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وأثمرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1035) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، مواد بترولية).