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اتحاد العمال: إلغاء حالة الطوارئ يساهم فى جذب الاستثمارات وتطوير الصناعة

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 09:43 م
اتحاد العمال: إلغاء حالة الطوارئ يساهم فى جذب الاستثمارات وتطوير الصناعة مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال
كتبت آية دعبس

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أشاد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإلغاء حالة الطوارئ بعد 40 سنة من تطبيقها فى مصر.
 
وأكد البدوى، فى بيان، على أن إلغاء الطوارئ سيساهم بشكل كبير فى تشجيع الاستثمار الأجنبى على توطين استثماره داخل مصر، خاصة وأن الدولة المصرية
استطاعت خلال الفترة الماضية إنشاء بنية تحتية ضخمة، لتشجيع الاستثمار الداخلى والخارجى على إنشاء صناعات متعددة وفى أماكن متفرقة داخل مصر.
 
وشدد البدوى على أن توطين الاستثمار الأجنبى داخل مصر سيساهم بشكل كبير فى توفير فرص عمل للشباب وبالتالى تقليل نسبة البطالة بالإضافة إلى تقليل نسبة الاستيراد وتوفير العملة الاجنبية.
 
وأضاف البدوى ان عمال مصر سيكونوا داعمين للدولة المصرية فى بناء اقتصاد جديد من خلال ثورة صناعية يعم من خلالها الخير على الجميع.
 
 
 

اتحاد العمال

إلغاء حالة الطوارئ

النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة

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