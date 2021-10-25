اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 أكتوبر 2021 12:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بإحدى قرى مركز ببنها

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 11:08 ص
إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بإحدى قرى مركز ببنها مشاجرة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 5 أشخاص، خلال مشاجرة بين طرفين بقرية الشموت دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات الجيرة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الآخر، وجرى ضبط طرفى المشاجرة وتبادلا الاتهامات فيما بينهم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بحدوث مشاجرة ومصابين بقرية الشموت دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "مروة إج"، 37 سنة، ربة منزل، مصابة بجرح باليد اليمنى وكدمات بالأنف، وزوجها "محمد ع ع"، 41 سنة، مصاب بجرح سطحى بفروة الرأس، وشقيقه "عبد الرحمن ع ع"، 37 سنة، مصاب بجرح سطحى بفروة الرأس.

وطرف ثان "إبراهيم ع إ"، 27 سنة، مصاب بجرح سطحى باليدين، وشقيقه "أحمد ع إ"، 16 سنة، مصاب بكدمات بالظهر، وذلك لحدوث مشادة كلامية بسبب خلافات الجيرة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف على الأخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات، وجرى ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتحرر محضر بالواقعة.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

مشاجرة

خلافات الجيرة

الشموت

مركز بنها

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثتين بشبين القناطر

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 01:45 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة فتاة قبل زفافها بساعات

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 10:05 ص

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة فى أرض بالقناطر

الخميس، 26 أغسطس 2021 11:20 ص

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بنزلة باسوس

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 06:25 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط شاب قتل زوجته فى مشاجرة بسبب خلافات أسرية بالخصوص

الأحد، 01 أغسطس 2021 12:29 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة