إصابة 3 أشخاص فى تصادم بين سيارة ودراجة بخارية بجرجا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد طريق قرية بيت داود بدائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج طريق فرع وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية على الطريق مما نتج عنه إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين إلى مستشفى جرجا العام لتلقى العلاج وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مصادمة على طريق فرعى بدائرة المركز ووجود مصابين وتم نقلهم للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العامرى رئيس مباحث المديرية والعميد احمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بوقوع حادث تصادم ومصابين علي طريق بيت داوود جرجا الزراعي الفرعي دائرة مركز جرجا ,تبين أنه أثناء سير السيارة " ملاكي قيادة المدعو عبد النعيم ا ع 35 سنة سائق ويقيم دائرة المركز أختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية قيادة المدعو محمود خ ع ح 17 سنة طالب ويقيم بناحية دائرة المركز وكذا عامود إنارة علي جانب الطريق .

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة "بخدوش باليدين والوجه " وقائد الدراجة البخارية " بكدمات وسحجات بالقدمين " ومرسي م م 33 سنة عامل ويقيم بناحية المحاسنة دائرة المركز " جرح قطعي أعلي الحاجب الأيسر " من مستقلي السيارة وبسؤال قائدي المركبتين والمصاب أفادوا بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.