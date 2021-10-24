5 مشاكل أكثر شيوعا بين الأطفال.. اعرف كيفية معالجتها

كتبت إيناس البنا

يفهم الأطفال الصغار ويشعرون أكثر مما يمكنهم التعبير عنه لفظيًا، و نتيجة لذلك، قد يصبحون مرتبكين عاطفيًا، مما يؤدي إلى اتباعهم سلوك مثل، الصراخ ، ونوبات الغضب، وما إلى ذلك، ونعرض هنا وفقا لتقرير موقع " kidshealth"، بعض المشكلات السلوكية الشائعة لدى الأطفال الصغار وكيفية معالجتها.

س: ما هى أسباب الصراخ عند الأطفال؟



ج: طفلك الصغير مليء بالطاقة في الوقت الحالي، وربما اكتشف مؤخرًا أنه يستطيع أيضًا الصراخ، في كل مرة يفعل ذلك ، تأتي من أي مكان وتهتم به، الصراخ لا يعني السلوك الغاضب لدى الطفل لأنه لا يفهم بعد أن الصراخ ليس بالأمر الجيد.

س: كيفية التعامل مع مشكلة الصراخ مع الأطفال؟

ج: إذا صرخت مرة أخرى على طفلك، فقد يعتقد أنه من المقبول الصراخ، يمكنك تعليمه كيفية التمييز بين الصوت العالي والناعم، اصرخي بصوت عال واطلب منه ذلك، ثم بصوت منخفض، اطلب منه أن يعيد ما قاله، لذا في المرة القادمة التي يصرخ فيها الطفل، اطلب منه التحدث بهدوء بدلاً من ذلك.

س: ما هى الأسباب وراء عض الأظافر عند الاطفال؟



ج: يمكن أن يصبح قضم الأظافر عادة، وقد يبدأ طفلك في فعل ذلك دون وعي ودون محفز، وقد يصبح من المعتاد بالنسبة له أنه غير مدرك لها، يحدث هذا عندما يشعر الطفل بالملل أو تحت الضغط.

س: كيف تتعامل مع مشكله غض الأظافر عند الأطفال؟



ج: كلما قمت بتوبيخه أو تذمره أو دفعه للإقلاع عن هذه العادة، زادت احتمالية التزامه بها، سوف يتخلص من هذه العادة بمجرد أن يدرك أن الآخرين يراقبونه ، لكن الأمر قد يستغرق بعض الوقت، ساعده في العثورعلى نشاط بدني مناسب لمساعدته على التخلص من التوتر لا تزعجه خاصة أمام الناس.

س: ما هى مشكلة الأنين عند الأطفال؟

ضع في اعتبارك هذا، يعتمد طفلك عليك تمامًا في كل شيء مهم في حياته، بما في ذلك الأكل والشرب والدعم وحتى التنظيف بعد أن يتبر، إذا أراد لفت انتباهك، فسوف يبكي أو يئن، إنه يعتقد أنه إذا تصرف بهذه الطريقة ، فإن والدته ستوفر له كل ما يحتاجه ، وهذا يصبح سلوكه المعتاد.

س: كيف تتعامل مع مشكلة الأنين عند طفلك؟



إذا سمعت أن طفلك يتذمر، انزل إلى مستوى عينه وأكد له أنك تستمع إليه وتهتم به، إذا طلب طفلك بصوت طبيعي أن يؤيد هذا السلوك على أنه صحيح ، فاستجب بسرعة، تجنب المحفزات مثل الجوع والإرهاق، فهذه هي الأوقات التي يمكن أن يزداد فيها النحيب.

س: ما هى حاله رهاب الحشد وكيف تؤثر على نفسيه طفلك؟



عندما يكون طفلك محاطًا بمجموعة كبيرة من الأشخاص ، فمن المحتمل أن يصبح غير منضبط ولا يمكن التحكم فيه، يمكن أن يحدث هذا في المركز التجاري أو محطة قطار مزدحمة أو حفلة مزدحمة.

س: كيف تتعاملى مع مشكلة رهاب الحشد عند طفلك؟



طفلك غير معتاد على حشود كبيرة من الغرباء في بيئة غير مألوفة وسيرغب في التشبث بك أو حتى إجبارك على المغادرة، لا تتجاهل هذا، احتضني واضغطي على يد طفلك برفق لطمأنته بأنك موجودة من أجله وأنه آمن. خذها خطوة واحدة في كل مرة ، وقم بتعريضه تدريجيًا للجمهور ، وأخيراً وصفق لحقيقة أنه واجه الموقف بشجاعة.

س: كيف تتعامل مع الطفل الكذاب؟

قد لا يتمكن طفلك من التمييز بين الواقع والخيال حتى يبلغ من العمر 3 أو 4 سنوات، لا يزال غير معتاد على مفهوم الكذب ، وليس لديه فكرة عما يعنيه هذا المصطلح حقًا، إنهم يصنعون مخلوقات خيالية وأشخاصًا وهم ينكرون الرسم على الحائط أو سكب الحليب.

اتهام طفلك بعمل معين لن يساعده، بدلًا من ذلك، قم بإعداد موقف أو شجع على محادثة يمكنه من خلالها الاعتراف بسهولة بدلاً من الرفض، إذا أفرطت في تحميل طفلك قائمة طويلة من الأمور التي يجب عليك تجنبها ، فقد يشعر بالارتباك ويضطر إلى الكذب، اخلق بيئة ثقة بإخباره أنك تثق به وأنه يجب أن يثق بك.