وزير الداخلية الألبانى: توسيع قاعدة التعاون الأمنى وتبادل المعلومات مع مصر

كتب محمود عبد الراضي

استقبل اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية بليدار تشوشى - وزير الشئون الداخلية بجمهورية ألبانيا الذى يزور القاهرة حالياً ضمن وفد وزارى رفيع المستوى برئاسة إيدي راما رئيس الوزراء الألبانى.





وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبخاصة أوجه التعاون القائمة بين الأجهزة الأمنية فى كلا البلدين وأساليب تدعيمها، كما أعرب الوزير الألبانى عن تقديره للدور الذى تقوم به أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ونجاحها فى تخطى كافة المعوقات والتحديات التى واجهتها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى رغبته فى توسيع قاعدة التعاون الأمني وتبادل المعلومات والخبرات التدريبية مع أجهزة الأمن المصرية فى عدد من المجالات الأمنية محل الاهتمام.

ومن جانبه رحب محمود توفيق وزير الداخلية بزيارة نظيره الألبانى للقاهرة مشيراً إلى عمق علاقات الصداقة والمودة التى تربط حكومتي وشعبى البلدين والتى انعكست بصورة جلية على عدد من مجالات التعاون الثنائى ، وفى ذات السياق على استعداد الوزارة لتطوير علاقات التعاون مع الأجهزة الأمنية الألبانية فى إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تفعيل أطر التنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية بالدول الصديقة فى ضوء ما تفرضه الأوضاع الإقليمية الراهنة من تحديات وتهديدات باتت تستلزم تضافر كافة الجهود الدولية لمجابهتها .



اللواء محمود توفيق ووزير الداخليه الألباني