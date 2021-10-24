مقتل شاب بسلاح أبيض في مشاجرة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

لقي سمكرى سيارات في العشرينات من عمره، مصرعة، في مشاجرة بمنطقة الكيلو 2، بمدينة الإسماعيلية، بعد أن طعنه شاب آخر في الرقبة، وتم نقله لمجمع الإسماعيلية الطبى، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من نائبة، بوقوع مشاجرة، في منطقة الكيلو 2، وطعن أحد طرفي المشاجرة، لسمكرى، يدعى حمدي فاروق، يبلغ من العمر 28 عامًا، مقيم بمنطقة الكيلو 2 التابعة لمحافظة الإسماعيلية، وتسببت الطعنة في الرقبة في وفاة الشاب بعد نقلة إلي مجمع الإسماعيلية الطبى.

وفور وقوع الحادث، انتقلت قوة أمنية إلي مكان الحادث، وتم تشكيل فريق بحث للوقوف على تفاصيل المشاجرة والحادث والدوافع، وتم تحرير محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.