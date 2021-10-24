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مصرع طفلة صدمها توك توك بقرية الحرجة فى مركز سمسطا ببنى سويف

الأحد، 24 أكتوبر 2021 02:20 م
مصرع طفلة صدمها توك توك بقرية الحرجة فى مركز سمسطا ببنى سويف توك توك - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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لقيت طفلة مصرعها، اليوم الأحد، بعد أن صدمها توكتوك بقرية الحرجة التابعة لمركز سمسطا بمحافظة بني سويف، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى.
 
تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من مأمور مركز شرطة سمسطا يفيد بمصرع طفلة بعد أن صدمها توك توك بقرية الحرجة التابعة لدائرة المركز، ووجه على الفور بنقلها إلى مشرحة المستشفى وضبط السائق.
 
انتقل ضباط مباحث مركز سمسطا إلى محل الواقعة، حيث تبين أن الطفلة "ريتاج.م.ع" 3 سنوات، حيث قامت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة.
 
 
 

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