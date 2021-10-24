اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 أكتوبر 2021 11:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مجلس الوزراء ينفى فرض قيود على الإعفاءات من المصروفات المدرسية للطلاب الأيتام

الأحد، 24 أكتوبر 2021 11:34 ص
مجلس الوزراء ينفى فرض قيود على الإعفاءات من المصروفات المدرسية للطلاب الأيتام اجتماع الحكومة - أرشيفية
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن فرض قيود على الإعفاءات من المصروفات المدرسية للطلاب الأيتام وأبناء المرأة المطلقة خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي قيود على الإعفاءات من المصروفات المدرسية للطلاب الأيتام وأبناء المرأة المطلقة خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022، مُوضحةً أن المادة الثامنة من القرار الوزاري  رقم "119" لسنة 2021 والخاصة بتحديد الفئات المعفاة من سداد المصروفات المدرسية تسري على كافة الطلاب الأيتام وأبناء المرأة المطلقة خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022، دون تحديد أي شروط أو قيود إضافية على هذا الإعفاء، مُشيرةً إلى أنه يحق للطلاب غير القادرين على دفع المصروفات المدرسية وغير المدرجين ضمن الفئات المعفاة من المصروفات، التقدم ببحث اجتماعي لوزارة التضامن الاجتماعي وتسليمه إلى الإخصائي الاجتماعي بالمدرسة لتطبيق الإعفاء من سداد المصروفات ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس.
 
وفي سياق متصل، تتمثل الفئات المعفاة من المصروفات المدرسية في العام الدراسي الجديد في (الطلاب يتامى الأب - أبناء المرأة المعيلة والمطلقة ومهجورة العائل - أبناء شهداء ثورة 25 يناير- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية -  أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات التي تدل على ذلك - طلاب مدارس مناطق حلايب وشلاتين وأبو رمادة في محافظة البحر الأحمر، وكذلك مدارس شمال سيناء - الطلاب أبناء الأسر التي تحصل على المعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي - أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة - أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثاً بعد إجراء بحث اجتماعي يثبت أنهم غير قادرين وبدون دخل ثابت - طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس التعليم المجتمعي والمدارس الصديقة للأطفال، والمدارس الصديقة للفتيات، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس - أبناء شهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية).
 
85500dbf-30ea-4433-8c8a-1ed38164d663
 

المصروفات المدرسية

مجلس الوزراء

المركز الاعلامى

المصروفات المدرسية للايتام

المصروفات المدرسية لابناء المطلقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف جهود الحكومة لخفض أسعار البيض بالأسواق.. فيديو

الأحد، 24 أكتوبر 2021 09:00 ص

5 أرقام هامة عن مستهدفات الحكومة للنمو الاقتصادى فى خطتها لــ 2022/2021

الأحد، 24 أكتوبر 2021 07:00 ص

أخبار مصر.. الحكومة تنفى وجود نقص في السلع الغذائية الأساسية بالأسواق

السبت، 23 أكتوبر 2021 01:00 م

الحكومة تنفى وجود نقص في السلع الغذائية الأساسية بالأسواق

السبت، 23 أكتوبر 2021 11:04 ص

نشاط الحكومة فى أسبوع.. 11 اجتماعا و12 قرارا.. إنفوجراف

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 02:31 م

تعرف على خطة الحكومة فى التعليم فى 12 نقطة

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 03:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة