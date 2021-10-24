لقاحا أسترازينيكا وفايزر يوفران أكثر من 90٪ حماية ضد متغير دلتا لكورونا

كتبت إيناس البنا

ذكرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine ، عن أن جرعتين من لقاحى أسترازينيكا وفايزر قد تكون فعالة بنسبة 90 % في منع الوفيات من متغير دلتا الجديد لكورونا، ووفقا لتقرير موقع " healthsite"، ركزت الدراسة على بعض النقاط الرئيسية، التي تستخدم بيانات من منصة المراقبة EAVE II COVID-19 على مستوى اسكتلندا، وهي الأولى التي تُظهر في جميع أنحاء البلد مدى فعالية اللقاحات في منع الموت من متغير دلتا، الشكل السائد للفيروس في العديد من البلدان الأخرى.



لقاح كوفشيلد وحماية من متغير دلتا

وقام فريق البحث من جامعتي إدنبرة وستراثكلايد والصحة العامة في اسكتلندا بتحليل بيانات 5.4 مليون شخص في اسكتلندا بين 1 أبريل و 27 سبتمبر 2021.

بالنسبة للدراسة، وجد الباحثون أن ما يقرب من 115000 شخص أثبتت إصابتهم بـ فيروس كورونا من خلال اختبار PCR الذي تم إجراؤه في المجتمع، وليس في المستشفى ، وتم تسجيل 201 حالة وفاة بسبب الفيروس.

وفقًا للباحثين، وجدت الدراسة أن لقاح فايزر فعال بنسبة 90 % ولقاح -أسترازينيكا، المعروف باسم Covishield في الهند ، فعال بنسبة 91 % في منع الوفيات لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم مرتين.

وفي حديثه لوسائل الإعلام ، قال البروفيسور عزيز شيخ ، مدير معهد أوشر بجامعة إدنبرة، "نظرًا لأن متغير دلتا الآن هو السلالة المهيمنة في العديد من الأماكن في جميع أنحاء العالم ويشكل خطرًا أكبر من الاستشفاء من المتغيرات السابقة التي شوهدت في المملكة المتحدة ، فإن ذلك مطمئن لنرى أن التطعيم يوفر حماية عالية من الموت بعد وقت قصير جدًا من الجرعة الثانية ".

وأكد الخبراء إن التحصين هو الطريقة الوحيدة لمنع الإصابة بالفيروس، ومع ذلك ، قد لا توفر لك بعض اللقاحات نفس القدر من الحماية ضد المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا كما كانت ضد السلالة الأولى من كورونا، لكن لا يزال أخذ اللقاح مهمًا لأنه سيحميك من المعاناة من شدة العدوى.