فى اليوم العالمى لشلل الأطفال.. تعرف على أسباب المرض وأعراضه وعلاجه

ميرفت رشاد

تحتفل مصر والعالم باليوم العالمي لشلل الأطفال الذي يصادف 24 أكتوبر من كل عام، وتعد حماية الأطفال من الأوبئة المدمرة هدفا حاسما للصحة العامة للحكومات ومؤسسات الرعاية الصحية على حد سواء، وشلل الأطفال مثل "كورونا" هو مرض شديد العدوى حارب ضده العالم بأسره، بحسب ما ذكره موقع "doctor-ndtv"، إليك ما تريد معرفته عن مرض شلل الأطفال.

ما هو مرض شلل الأطفال؟

شلل الأطفال هو عدوى يسببها فيروس شلل الأطفال ما يؤدي إلى تلف الأعصاب وشلل العضلات، يحدث انتقال فيروس شلل الأطفال عن طريق ملامسة إفرازات مصابة من الأنف والحنجرة (محمولة بالهواء)، أو ملامسة البراز (برازي الفم)، يدخل الفيروس الفم والأنف، ويتكاثر في الحلق أو الجهاز الهضمي ، وينتشر عن طريق الدم إلى باقي الجسم.

ما هي الأسباب؟

قد يصيب فيروس شلل الأطفال الشخص الذي لم يتم تطعيمه ضد المرض، هناك ثلاثة أنواع من فيروسات شلل الأطفال، يمكن أن يسبب الثلاثة شللًا، لكن النوع الأول يسبب الشلل في أغلب الأحيان يليه النوعان 3 و2.

ما هي الأعراض؟

الأعراض غير محددة وقد تشمل: الحمى والتهاب الحلق والصداع وآلام العضلات والصداع القلق والتعرق المفرط الغثيان والقيء والإمساك التعب المفرط والضعف والتهيج، الحالات التي يتم حلها في غضون أسبوع دون الإصابة بالشلل.

ما يقرب من ثلثي هؤلاء الأطفال لديهم فترة فاصلة قصيرة خالية من الأعراض بين الأمراض الصغيرة والكبيرة (الجهاز العصبي المركزي)، الأعراض في حالات الشلل هي: حمى، صداع، تهيج وتيبس في الرقبة والظهر ظهور سريع لضعف مجموعة عضلية واحدة أو أكثر ما يؤدي إلى شلل أي جزء من الجسم يبدأ الشلل عادةً أثناء الحمى.

غالبًا ما يكون العرض الأول، نمط الشلل غير متماثل يصيب عادة طرفًا واحدًا فقط، والأطراف السفلية أكثر من الأطراف العلوية، يشل عضلات ضمور مع مرور الوقت، إحساس غير طبيعي (لكن ليس فقدانًا): حساسية للمس، لمسة خفيفة قد تكون مؤلمة. صعوبة في التبول، الإمساك والشعور بالانتفاخ في البطن صعوبة في البلع والتنفس.

كيف يتم التشخيص؟

يمكن أن تترافق العديد من الأمراض مع ضعف العضلات، يشتبه في الإصابة بشلل الأطفال لدى مريض يصاب بشلل مفاجئ في جانب واحد من الجسم بعد مرض حمى قصير، تصلب الرقبة والعمود الفقري هي السمات المميزة للشكل غير المسبب للشلل. يمكن استنبات الفيروس بسهولة من البراز وإفرازات الحلق والسائل النخاعي (CSF). يمكن اختبار الدم بحثًا عن الأجسام المضادة ضد فيروسات شلل الأطفال، تساعد اختبارات السائل الدماغي النخاعي على تأكيد التشخيص في حالات الإصابة بالأمراض العصبية.

ما هو العلاج؟

يشمل العلاج عمومًا مسكنات الآلام لعلاج تشنج العضلات وآلامها ، وخافضات حرارة الحمى ، والمهدئات مع اتباع نظام غذائي جيد، تجنب بذل مجهود خلال الأسبوعين المقبلين، الكمادات الساخنة (تحفيز الماء الدافئ) لمدة 10-15 دقيقة كل 2-4 ساعات يمكن أن تخفف من تصلب العضلات وتشنجها.

يحتاج الطفل المصاب بالشلل من المرض خلال المرحلة الحادة إلى الراحة الكاملة في الفراش، يجب تجنب الضغط على العضلات المصابة، تساعد الجبائر أو مساند القدم في استرخاء العضلات المصابة، يُسمح بالحركات السلبية للمفاصل ضمن نطاق الألم، العلاج في المستشفى ضروري للشلل التدريجي وصعوبة التنفس وتفاقم الحواس، بمجرد أن يصبح الفيروس غير نشط، يمكن للعلاج الطبيعي أن يحسن وظائف العضلات.