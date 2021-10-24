اليوم السابع
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ضبط المتهم بأفعال منافية للآداب بمحافظة دمياط

الأحد، 24 أكتوبر 2021 01:47 ص
ضبط المتهم بأفعال منافية للآداب بمحافظة دمياط حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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كشفت اجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بأفعال منافية للآداب بالطريق العام بدمياط فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام أحد الأشخاص بأفعال منافية للآداب بالطريق العام والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء. 

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بتاريخ 22 الجارى بين كل من طرف أول أحد الأشخاص الذى ظهر بمقطع الفيديو المشار إليه، والدته "ربة منزل"- مقيمان بدائرة قسم شرطة أول دمياط)، طرف ثان (صاحب أحد محال السلع الغذائية "شقيق والد الشخص الذى ظهر بمقطع الفيديو وصاحب الحساب المشار إليه" ، زوجته "ربة منزل" - مقيمان بدائرة مركز شرطة دمياط).

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبط الشخص الذى ظهر بمقطع الفيديو المشار إليه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات عائلية بينهم  ، وبإستدعاء باقى الأطراف ، وبسؤالهم تبادلوا الإتهام بالتعدى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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