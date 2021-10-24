ريجيم الـ3 ساعات لخسارة 5 كيلو من وزنك خلال أسبوع.. ويخلصك من الكرش

ندى سليم

ريجيم الـ 3 ساعات هي إحدى الحميات الغذائية المتبعة لخسارة الوزن، والتي تتضمن تناول أجزاء صغيرة من الطعام كل ثلاث ساعات على مدار اليوم، وتعد إحدى الحميات القاسية التي تهدف لمحاربة الدهون العنيدة بالجسم وزيادة عملية التمثيل الغذائي، طبقا لتقرير نشر في موقع Healthline.

ويعتمد ريجيم الثلاث ساعات، وضع جدول زمنى لتناول وجباتك على مدار اليوم، فعلى سبيل المثال قد يكون الموعد المناسب لوجبة الإفطار الساعة 7 صباحا، ثم تعاود تناول وجبة خفيفة 100 سعرة حرارية في الساعة 10 صباحًا.

ومن المقرر أن تكون وجبة الغداء الساعة الواحدة بعد الظهر، لتتناول وجبة خفيفة ثانية تحتوي على 100 سعرة حرارية في الساعة 4 مساءً.

وتكون وجبة العشاء الساعة 7 مساءً، ثم يمكنك الاستمتاع بتناول 50 سعرة حرارية، لكن لابد من التوقف عن تناول الطعام قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل.

وحذر الخبراء من شعورك المستمر بالجوع الذى يساعد جسمك على تخزين الدهون وحرق العضلات، مما يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي كما لو كان يستعد لفترة من الجوع، لكن تناول الطعام باستمرار، سيحافظ على سرعة عملية التمثيل الغذائي لديك، مما يساعدك على حرق الدهون طوال اليوم.

ويسهم النظام الغذائي لمدة 3 ساعات بالتخلص من دهون البطن العنيدة دون التخلي عن الأطعمة المفضلة لديك أو الاضطرار إلى الالتزام ببرنامج تمارين متكامل، وبعد مرور أسبوعين من هذا النظام ستنخفض مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول (الذي يسبب دهون البطن) ، وكذلك محيط الخصر لديك، حيث يمكن أن تفقد نحو 5 كيلو من وزنك خلال أسبوع.