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حيثيات حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك وإلغاء قرار وزير الشباب

الأحد، 24 أكتوبر 2021 12:47 م
حيثيات حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك وإلغاء قرار وزير الشباب مجلس الدولة - أرشيفية
كتب – أحمد عبد الهادى

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قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول طعن رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور ووقف  قرار وقفه واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك. 
 
وكانت الدعوى طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
 
وجاء منطوق الحكم بقبول دعوى مرتضي منصور وفي الموضوع بالغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه، وهو حل مجلس ادارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة، مع ما يترتب علي ذلك من اثار أخصها عودة مجلس ادارة النادي المنتخب لحين أنتهاء مدته القانونية، وألزمت وزارة الشباب بدفع المصروفات.
 
وتنفرد اليوم السابع، بنشر نص حيثيات حكم القضاء الاداري بعودة مرتضي منصور لرئاسة نادي الزمالك؛ واليكم النص الكامل :-
 
وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك. واختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.
 
وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في بيان سابق لها، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة موقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً.
وكانت وزارة الشباب والرياضة اقامت طعناً إمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والخاص، في الدعويين رقمي 2015 لسنة 74 ق، 2250 لسنة 75 قضائية، المقامين من مرتضى أحمد منصور ضد وزير الشباب والرياضة بصفته وأخرين.
 
 
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