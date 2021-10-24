تعرف على الفرق بين أنواع فيروسات الإنفلونزا وأكثرهم خطورة

كتبت هند عادل

يصاحب فصل الشتاء دائمًا سلسلة من أمراض الجهاز التنفسي والأنفلونزا أحدها، يمكن تشخيص الأنفلونزا التي تسببها فيروسات الأنفلونزا على مدار السنة ، لكن الحالات تزداد بشكل كبير خلال فصلي الخريف والشتاء أحد الأسباب هو أن الفيروس يمكن أن يعيش لفترة أطول في الداخل في الشتاء بسبب قلة الهواء الرطب.

ووفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا، فإن الأنفلونزا من الفيروسات المعدية التي تصيب الجهاز التنفسي ويمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر من خلال الرذاذ التنفسي المعلق في الهواء أثناء العطس أو السعال، هناك أربعة أنواع من فيروسات الأنفلونزا، من بين جميع الأنفلونزا A هي الأكثر شيوعًا ، تليها الأنفلونزا B وكلاهما شديد العدوى ويمكن أن يؤدي إلى أعراض شديدة مثل السعال والصداع وآلام العضلات والمفاصل، وفي الحالات الشديدة ، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم بعض الحالات الطبية المزمنة ، مثل الربو وأمراض القلب والسكري.

فيروس الأنفلونزا أ





فيروسات الأنفلونزا أ هي الأقوى والنوع الوحيد الذي يمكن أن يسبب وباءً، هذا في الأساس لأنه يمكن أن يؤثر على البشر وكذلك الحيوانات عادة ما تعمل الطيور البرية كمضيف للفيروس، حتى وباء إنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير سببها نوع من فيروس الأنفلونزا أ، يمكن أن ينتشر عندما يعطس الشخص المصاب أو يسعل، بصرف النظر عن ذلك، يمكن للأشخاص أيضًا التقاط الفيروس من الأسطح التي لمسها الشخص المصاب.

الأنفلونزا ب



على عكس فيروس الأنفلونزا أ ، تسبب فيروسات الإنفلونزا ب وباءً موسميًا فقط، لا تكون الحيوانات عادة عرضة للإصابة بفيروس الأنفلونزا ب، علاوة على ذلك، تتحور فيروسات B بشكل أبطأ من فيروسات الإنفلونزا A ،ينتقل بعد ملامسة جزيئات الهباء الجوي المعلقة في الهواء من قبل شخص مصاب.

الانتشار



من بين هذين النوعين ، تعد فيروسات الأنفلونزا أ أكثر شيوعًا وتمثل حوالي 75 % من إجمالي حالات الإنفلونزا المؤكدة كل عام، تم الإبلاغ عن فيروسات الأنفلونزا B في أقل من 25 % من الحالات المؤكدة، إلى جانب ذلك ، تنتشر حالات الإصابة بالأنفلونزا الناجمة عن فيروس الأنفلونزا أ في بداية موسم الأنفلونزا ، بينما يتم الإبلاغ عن حالات الإصابة بالإنفلونزا ب أكثر في النهاية.

العدوى





فيروسى الإنفلونزا A و B معديان للغاية ويمكن لفيروسات الإنفلونزا المعلقة في الهواء من قبل شخص مصاب أن تصيب الآخرين من مسافة تصل إلى 6 أقدام أو حوالى مترين ونصف، مما يؤدي إلى إصابة شديدة، يمكن أن تدخل قطرات الهباء الجوي الصغيرة إلى أنف الشخص الآخر أو فمه وتسبب أعراضًا شديدة بعد ملامسة الفيروس المسبب للإنفلونزا، يبدأ الشخص في ظهور الأعراض في غضون يومين.

فيروسات الإنفلونزا هي الأكثر عدوى في أول 3-4 أيام بعد المرض.

درجة الخطورة



بالنسبة لأولئك الذين لديهم جهاز مناعة قوي، فإن الإنفلونزا لا تؤدي إلى أي أعراض شديدة من المؤكد أن الحالة غير سارة، لكن يمكن التحكم فيها. يكون خطر الشدة أعلى بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة وكبار السن والنساء الحوامل والرضع، إنه شائع لكل من فيروسات الأنفلونزا أ و ب.

الوقاية



يعد أخذ لقاح الأنفلونزا قبل بداية موسم الأنفلونزا من أفضل الطرق لحماية نفسك من فيروسات الأنفلونزا بصرف النظر عن ذلك، قم بتغطية أنفك وفمك عند السعال والعطس، وابتعد عن أولئك الذين تظهر عليهم أعراض الأنفلونزا واغسل يديك قبل لمس وجهك وأنفك إذا لاحظت أي أعراض للإنفلونزا، فاطلب المساعدة الطبية، بدلاً من تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.