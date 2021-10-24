اليوم السابع
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تجديد حبس عاطل 15 يوما بتهمة انتحال صفة موظف بحى مدينة نصر

الأحد، 24 أكتوبر 2021 03:23 م
تجديد حبس عاطل 15 يوما بتهمة انتحال صفة موظف بحى مدينة نصر محكمة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، انتحل صفة موظف بحى مدينة نصر للاستيلاء على أموال المواطنين.

 

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من شخصين، مقيمان بدائرة القسم، بقيام أحد الأشخاص بالمرور على المنطقة سكنهما مدعياً بأنه موظف بالحى التابع لمحل سكنهما وتحصله من كل منهما على مبالغ مالية بزعم قدرته على إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بهما إلا أنهما ارتابا فى أمره فقاما بالإبلاغ.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها أحد الأشخاص، مقيم بدائر قسم شرطة عين شمس، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته مجموعة من الأوراق التى تدل على ممارسة نشاطه الإجرامى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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اخبار الحوادث

مدينة نصر

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