"اليوم السابع" ينشر 25 صورة حصرية من داخل مشروع ترميم 48 كبشا بمعابد الكرنك

الأقصر – أحمد مرعى

ينشر "اليوم السابع" صور حصرية جديدة من داخل معابد الكرنك، رصد خلالها خطوات عمل رجال الآثار وفرق الترميم والعمال فى الكرنك من أحد أهم المشروعات القومية لترميم 19 كبشا من الكباش داخل فناء معابد الكرنك، وذلك فى الجهة الشمالية، حيث يقول الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هذا المشروع أعاد الحياة فى الجهتين الشمالية والجنوبية بالفناء والبالغ عددها 48 كبش تم إنقاذها بالكامل.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لـ"اليوم السابع"، أنه تم رسمياً الانتهاء من ترميمات الكباش فى الجهة الشمالية، موضحاً أنه تمت الأعمال بذلك المشروع بأياد مصرية خالصة، وبدعم كبير من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وبإشراف الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

ومن جانبه كشف الأثرى صلاح الماسخ مدير معابد الكرنك والمشرف على مشروع ترميم 19 تمثالا لكباش الكرنك فى الفناء الأول بالمعبد، لـ"اليوم السابع"، أنه بعد النجاح فى مشروع ترميم 29 تمثالا بالجهة الجنوبية لصرح المعبد، وهو المشروع الذى تم افتتاحه مطلع العام الجارى بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تم على الفور بدء التجهيز لبدء العمل بالمرحلة الثانية.

وأوضح المشرف على مشروع ترميم 19 تمثال لكباش الكرنك، أنه فى يناير الماضى تم الحصول على إشارة البدء فى تنفيذ أعمال المرحلة الثانية والتى تتضمن ترميم باقى مجموعة التماثيل الموجودة بالمنطقة الشمالية وعددها 19 تمثالاً، موضحاً أنه تم العمل فوراً فى ترميم وصيانة ورفع التماثيل للكباش بالكامل وإظهار جمالها ووضعها على وسائد جديدة صممت خصيصاً لحمايتها وزيادة عمرها الافتراضى لمئات السنين المقبلة عقب تعرضها للضرر مؤخراً، موضحاً أن هذا المشروع يعد عالميا على أرض محافظة الأقصر تقوم به وزارة الآثار، حيث ظهر المشروع للنور عقب نقل 4 تماثيل ضخمة للكباش من المعبد إلى ميدان التحرير بالعاصمة، لتزيينه خلال الفترة المقبلة ضمن المشروع القومى للوزارة، وتبين أن التماثيل خلف الفناء الأول تحتاج لدعم كبير وترميم وهو ما تمت الموافقة عليه وترميم ورفع كفاءة 29 تمثالا من الكباش فى الجهة الجنوبية، ويجرى حالياً مواصلة العمل فى الجهة الشمالية فى 19 كبشا.

فيما قال محمود فاروق كبير عمال معابد الكرنك، واحد المشاركين فى أعمال الترميم والتطوير والذين شاركوا فى عملية رفع الكباش قبل وبعد التطوير، وقال الريس فاروق اننا لم نشعر بالإرهاق والتعب طوال فترة العمل نظرا لعلمنا بالعمل العظيم الذى نقوم به وخاصة اننا نقوم بالمشاركة فى نقل وترميم اثار الاجداد .

وتابع محمود فاروق ان القطعة الواحدة يصل وزنها 7 اطنان، مشيرا الى ان القدماء المصريين قاموا بنقل ورفع وتركيب هذه الأحجام بدون اى رافعات، وقال سعد زكى رئيس قسم ترميم آثار الكرنك، ان مشروع تطوير الـ19 كبس تم بنفس طريقة ترميم الـ26 كبس الذين تم ترميمها فى المرحلة الأولى، وقال سعد ذكى انه تم ترميم المصاطب لمنع وصول المياه إليها وتم إعادة تركيب الكباش بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتطوير.



أحد-الكباش-بعد-ترميمه-بالمشروع



أحد-الكباش-عقب-ترميمه-ورفعه-بالكرنك



أحد-الكباش-قبل-وصوله-للمصاطب



العمال-أبطال-ملحمة-ترميم-كباش-الكرنك



الونش-يضع-الكباش-على-مصاطبها-النهائية



إنهاء-ترميمات-48-كبش-بأضخم-مشروع-قومى-بالكرنك



تجهيز-الكباش-قبل-رفعها-على-المصاطب



جانب-من-العمل-بالكباش-فى-اليوم-الأخير



جانب-من-العمل-فى-رفع-أحد-الكباش



رجال-الكرنك-يكتبون-ملحمة-عظيمة-بإنهاء-ترميمات-48-كبش



رص-ووضع-الكباش-على-المصاطب-عقب-الترميم



رفع-الكباش-قبل-وضعها-على-المصاطب



سحر-كباش-الكرنك-بعد-ترميمها



صور-تذكارية-لفريق-العمل-بكباش-الكرنك



صور-حصرية-لوضع-الكباش-وتناسق-مواقعها-بالكرنك



عمليات-وضع-الكباش-بالمصاطب



عملية-رص-الكباش-بطريقة-علمية-بالمصطبة



فريق-العمال-والأوناش-خلال-رفع-الكباش-على-المصاطب



كباش-الكرنك-تعود-لموقعها-بعد-الترميمات



مدير-المشروع-ومسئولى-الترميم-والعمال-بالكرنك



مشرف-المشروع-ومسئولى-الترميم-وفرحة-نهاية-العمل



وضع-الكباش-على-المصاطب-بأيادي-مصرية