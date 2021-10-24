اليوم السابع
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واختيار جملة دعائية وهوية بصرية..

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنظم مسابقة لاختيار اسم وشعار للعاصمة الإدارية

الأحد، 24 أكتوبر 2021 03:34 م
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنظم مسابقة لاختيار اسم وشعار للعاصمة الإدارية العاصمة الإدارية
كتب زكى القاضى

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فى إطار حرص القوات المسلحة على الإستفادة من إبداعات أبناء الشعب المصرى فى المشروعات القومية التى تشرف على تنفيذها، وفى إطار الإستعدادات لافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، نظمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مسابقة يشارك بها كافة أبناء الشعب المصرى العظيم للاشتراك بالأفكار والمقترحات لإختيار اسم للمدينة وصياغة جملة دعائية، بالإضافة إلى تصميم شعار مبتكر وهوية بصرية مميزة تعكس رؤية الدولة من إنشاء مدن ذكية جديدة والنهوض بالمجتمع من خلال العلم والفن والإبتكار والتنمية المستدامة والتكنولوجيا الحديثة.
 
كما تهدف لتشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة فى البناء والتطوير لتحقيق نهضة شاملة فى شتى المجالات، على أن يتم المشاركة فى هذه المسابقة من خلال الموقع الإلكترونى فقط www.egbranding.eg.
 
ويكون آخر موعد لإستقبال الأعمال عبر الموقع الإلكترونى  يوم الخميس الموافق 18 من نوفمبر القادم، وسوف يتم فحص وفرز وتقييم جميع الأعمال من خلال لجنة تضم نخبة من الخبراء والمفكرين والأدباء .

العاصمه الاداريه

الهيئه الهندسيه

العاصمه الادارية الجديده

لينك اختيار اسم للعاصمة الادارية

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