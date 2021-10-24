الموازنة العامة للدولة تضمنت 19 مليار جنيه للمعاشات وتكافل وكرامة

كتب أمين صالح

تضمنت الموازنة العامة للدولة في 2021/2022، تخصيص 321 مليار جنيه لباب الدعم، منها: 87.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و19 مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة».

ووفقا للموازنة العامة للدولة فإن هذا المبلغ يسمح بتقديم دعم نقدی شهرى لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، كما خصصت 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و7.8 مليار جنيه «للدعم النقدى ودعم المرافق» للإسكان الاجتماعى؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 بـ2 تريليون و461 مليارا و14 مليونا و707 آلاف جنيه، وذلك وفقا للقانون رقم 74 لسنة 2021، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022،الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى.