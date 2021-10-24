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المرور: غرف عمليات مجهزة لمراقبة حركة السيارات بعد غلق شارع الهرم

الأحد، 24 أكتوبر 2021 02:00 ص
المرور: غرف عمليات مجهزة لمراقبة حركة السيارات بعد غلق شارع الهرم شارع الهرم - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - أحمد حسنى

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تراقب غرف عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط أعمال إنشاء محطة مترو المريوطية بشارع الهرم، لمنع الزحام المرورى بمحيط الشوارع المؤدية الى منطقة الأعمال ، مع تدعيم المنطقة بالخدمات المرورية اللازمة لرفع وسحب أى كثافات تظهر بمحيط تلك الأعمال.

ونشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة ، علامات إرشادية للطرق البديلة للسيارات لمنع ظهور زحام مرورى بكافة الشوارع الموازية والعرضية لشارع الهرم منه شارع فيصل وترسا، وتم تكثيف تواجد الخدمات المرورية اللازمة لرفع العوائق المرورية من الشوارع.

وأجرت إدارة مرور الجيزة تحويلات مرورية للتسهيل على المواطنين، فى اطار تسليم مواقع محطات الخط الرابع لمشروع مترو الانفاق بشارع الأهرام للهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ المشروع، فإنه سوف يتم تسليم الشركة المنفذة موقع أعمال محطة مترو المريوطية (كمرحلة أولى) تحديدًا بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية، ضمن تسليم (6) محطات مترو انفاق بالخط الرابع بشارع الأهرام، حيث يبلغ طول موقع أعمال المحطة مايقرب من (370م) وبعرض مايقرب من (18م)، ويستلزم الأمر إجراء غلق كلى لشارع الأهرام وتقاطعه مع طريق المريوطية فى الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة فقط مع إجراء تحويلات المرورية.

 

 


ادارة المرور

اخبار الحوادث

شارع الهرم

مرور الجيزة

محطة مترو المريوطية

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