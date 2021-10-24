القبض على عنصر إجرامى وراء سرقة شقة سكنية في حلوان

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص في حلوان، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى الشقق السكنية، وتمت إعادة المسروقات.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (عامل، مقيم بدائرة القسم) بأنه عقب عودته لمسكنه إكتشف كسر كالون باب الشقة وسرقة (هاتفى محمول، جهاز لاب توب ) وبالإنتقال وإجراء المعاينة تبين وجود آثار عنف بباب الشقة، وبعثرة بمحتوياتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبـة أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عنصر إجرامى مقيم بدائرة القسـم "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الكالون"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، وإتهمه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.