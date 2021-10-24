اليوم السابع
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العثور على فتاة غارقة فى ظروف غامضة بإحدى الترع بالدقهلية

الأحد، 24 أكتوبر 2021 01:27 م
العثور على فتاة غارقة فى ظروف غامضة بإحدى الترع بالدقهلية أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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عثر أهالي قرية سلامون القماش التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية على جثة فتاة غارقة داخل مياه الترعة الموجودة أمام القرية. 

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ الى مأمور مركز المنصورة بالعثور على جثة فتاة داخل مياه الترعة الموجودة أمام قرية سلامون القماش التابعة لدائرة المركز.
 
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهرى، وتم انتشال الجثمان وتبين أنها فتاة 19 سنة، وترتدي ملابسها كاملة وبحوزته محفظة النقود الخاصة به، وتبين أنها من أهالي القرية، ولم يتم التعرف على أسباب التواجد فى هذا المكان، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفي المنصورة الدولي، وتم إخطار النيابة العامة التى قررت فحص الجثمان وعمل تقرير من الطب الشرعي حول أسباب الوفاة، وجاري تحرير محضر بالواقعة. 
 
 
 
 
 

الدقهلية

اخبار الحوداث

غرق فتاة فى ظروف غامضة

مركز المنصورة

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